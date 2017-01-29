До 1 сентября этого года проводится приём заявок на участие в X Международном конкурсе молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина «Даугавпилс 2017». Конкурс состоится 25 – 28 октября этого года в рамках XV Международного фестиваля аккордеонной музыки «Даугавпилс 2017».

Участвовать в конкурсе приглашаются представители двух возрастных категорий:

категория «А» - исполнители – воспитанники музыкальных школ в возрасте до 16 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (I – II курс);



категория «В» - исполнители – воспитанники музыкальных школ в возрасте от 17 до 19 лет (включительно) и учащиеся средних музыкальных школ (III – IV курс).

Конкурс проводится в 2 этапа. В первом этапе участвуют все конкурсанты, а на второй этап, где конкурсную программу надо будет исполнять в сопровождении Даугавпилсского оркестра аккордеонистов, будут выдвинуты те участники конкурса, которые получили высшие оценки международного жюри.

XV Международный фестиваль аккордеонной музыки и X Международный конкурс молодых аккордеонистов им. Валерия Ходукина организован Даугавпилсской городской думой, Управлением культуры Даугавпилсской думы, Центром латышской культуры и Даугавпилсским музыкальным училищем им. Станислава Брока.

Положение о фестивале и конкурсе размещено на домашней страничке Управления культуры Даугавпилсской думы www.kultura.daugavpils.lv