21 января 2017 г. в Шауляй (Литва) состоялся ежегодный международный и престижный XVII Baltic States Karate Championship. Чемпионат Прибалтики принял около 500 участников из 7 стран — Литвы, Латвии, Эстонии, России, Польши, Беларуси, Грузии. Чемпионат проводился по олимпийским правилам WKF.

Даугавпилс на Чемпионате Прибалтики представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба.

Уровень подготовки участников Чемпионата оказался очень высоким. Но спортсмены SOCHIN постарались не уехать домой без медалей.

В разделе КУМИТЕ (поединки) в весовой категории - 61 кг. Денис Куранов (юниор) завоевал 3 место (бронза).

Алиса Иванько (кадеты), также выступая в разделе поединков, заработала 2 место (серебро), в финале проиграв спортсменке из Эстонии.

Отлично выступил в категории юниоров Сергей Паулиньш. В поединках с очень опытными бойцами, имевшими черный пояс, он (обладатель зеленого) достойно проведя 4 боя завоевал 3 место (бронза).

Арманд Гросберг (кадет) в кумите, из 12 участников занял 5 место.

Выступая в команде ,"стенка на стенку" спортсмены SOCHIN достойно заняли второе место (серебро).

По итогам из 26 клубов 7 стран клуб SOCHIN занял 14 место.

Спортсмены SOCHIN начинают готовится к Чемпионату Латвии по каратэ JKA,который состоится в Даугавпилсе 11 февраля ,а также к одному из самых серьезных турниров по олимпийским правилам - 27-му Tallinn Bulldogs.