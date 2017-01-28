Предприятие Latvijas Valsts ceļi предупреждает об опасных условиях на дорогах. В связи с переменой температуры воздуха на дорогах может образоваться обледенение и так называемый "чёрный лёд", который сложно заметить.

Особенно внимательными стоит быть на грунтовых дорогах, так как в такую погоду они также становятся скользкими.



Чтобы не подвергать себя и других участников движения опасности, водителей призывают выбирать соответствующий условиям на дороге скоростной режим и стиль вождения.

Latvijas Valsts ceļi также просит жителей сообщать об участках дорог, на которых движение затруднено. Сделать это можно по бесплатному телефону 80005555, или в социальных сетях Twitter и Facebook.