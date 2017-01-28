В морозные зимние вечера нет ничего лучше, чем согреваться в теплой компании. Именно такая собралась вечером, 25 января, в полюбившемся всем даугавпилчанам месте отдыха Irish Dublin Pub. Уже по традиции здесь прошла очередная встреча Братства ценителей виски. В уютной атмосфере гости имели возможность не только услышать тайны производства этого крепкого ароматного напитка из уст знатока своего дела - координатора Латвийского общества виски Эмилса Килиса, но и лично оценить вкусовые качества отдельных сортов виски в сочетании с изысканными закусками.

Братство ценителей виски собирается в стенах Irish Dublin Pub уже в третий раз, и если в первые встречи разговор в основном шел о традиционном ирландском и шотландском виски, то в этот раз гостям мероприятия были представлены не только традиционные виды виски, но и виски производства других стран, о некоторых из которых многие посетители ранее даже и не подозревали. Именно поэтому тема очередной встречи Братства ценителей виски - «На бочке виски вокруг мира». К дегустации были представлены 5 сортов виски — японский All Malt, американский Jack Daniels, индийский Amrut, шотландский Talisker и ирландский Bushmills.



Примечательно, что раз от раза количество гостей увеличивается, что говорит о повышенном интересе к такому познавательному способу досуга со стороны горожан.



Люди совершенно разных профессий и возрастов на один вечер объединяются одним общим интересом — интересом к новым знаниям и традициям, позволяющим смотреть на виски уже со знанием дела, разбираясь в тонкостях вкуса и сочетании этого древнейшего крепкого напитка с едой.



Обладая многовековой историей, виски по праву считается одним из лучших алкогольных напитков как прошлого, так и современности. Разнообразие всевозможных вкусов и ароматов позволяет каждому найти свой особенный сорт. И поверьте, ассортимент виски в Irish Dublin Pub удивит не только неискушенного в напитках человека, но и самого утонченного гурмана. А после приоткрытого занавеса об отточенных временем технологиях производства этого глубокого напитка, к виски начинаешь относиться с особым уважением.



Но главное, чем всегда запоминаются встречи в Irish Dublin Pub — это гостеприимство, теплая душевная атмосфера и приятное общение.



Здесь каждый найдет для себя свою изюминку:

гурманы могут насладиться изысканной европейской кухней,

спортивные болельщики следить за самыми актуальными событиями в мире спорта на больших экранах,

меломаны — насладиться хорошей живой музыкой в выходные дни,

азартные люди испытать удачу в игровом зале и зале Бинго.



Главное отличие Irish Dublin Pub от других мест отдыха заключается в том, что заведение для своих гостей открыто круглосуточно, а значит в любое время дня и ночи вы сможете не только провести время с друзьями в уютной атмосфере, но и насладиться вкуснейшими творениями шеф-повара.



А такие активности как День гурмана, Академия пива и Братство ценителей виски привлекают в заведение все больше и больше горожан и гостей Даугавпилса, постоянно расширяя круг друзей Irish Dublin Pub.



Irish Dublin Pub — традиции лучшего отдыха

ул. Виестура 10, Даугавпилс











