26 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



В программе обсуждались следующие темы:



1. Как Дума превращает свои недостатки в достоинства, или Как экономится бюджет за счет невыполненных работ.

2. Вопреки громким заявлениям, тариф на тепло в Даугавпилсе продолжает расти.

3. Новый способ заработка Владислава Бояруна, лишенного судом депутатского мандата.

4. Кто зарабатывает на тепле? Заключение Госконтроля. Гость в студии — депутат даугавпилсской Думы Александр Самарин.

5. Прошлое и настоящее: Обращение Андрея Мамыкина к Янису Лачплесису.



Программа "Игры престолов" от 26 января доступна в записи эфира.