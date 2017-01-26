26 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков. 

В программе обсуждались следующие темы:

1. Как Дума превращает свои недостатки в достоинства, или Как экономится бюджет за счет невыполненных работ.
2. Вопреки громким заявлениям, тариф на тепло в Даугавпилсе продолжает расти.
3. Новый способ заработка Владислава Бояруна, лишенного судом депутатского мандата.
4. Кто зарабатывает на тепле? Заключение Госконтроля. Гость в студии — депутат даугавпилсской Думы Александр Самарин.
5. Прошлое и настоящее: Обращение Андрея Мамыкина к Янису Лачплесису.

Программа "Игры престолов" от 26 января доступна в записи эфира.