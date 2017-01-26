26 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Как Дума превращает свои недостатки в достоинства, или Как экономится бюджет за счет невыполненных работ.
2. Вопреки громким заявлениям, тариф на тепло в Даугавпилсе продолжает расти.
3. Новый способ заработка Владислава Бояруна, лишенного судом депутатского мандата.
4. Кто зарабатывает на тепле? Заключение Госконтроля. Гость в студии — депутат даугавпилсской Думы Александр Самарин.
5. Прошлое и настоящее: Обращение Андрея Мамыкина к Янису Лачплесису.
Программа "Игры престолов" от 26 января доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Как Дума превращает свои недостатки в достоинства, или Как экономится бюджет за счет невыполненных работ.
2. Вопреки громким заявлениям, тариф на тепло в Даугавпилсе продолжает расти.
3. Новый способ заработка Владислава Бояруна, лишенного судом депутатского мандата.
4. Кто зарабатывает на тепле? Заключение Госконтроля. Гость в студии — депутат даугавпилсской Думы Александр Самарин.
5. Прошлое и настоящее: Обращение Андрея Мамыкина к Янису Лачплесису.
Программа "Игры престолов" от 26 января доступна в записи эфира.
Комаров: Боярун требует с меня 1500 евро....
Грани: Депутат Даугавпилсской городской думы В.Боярун подал исковое заявление в суд против двух средств массовой информации: Gorod.lv SIA и Alise Plus Holding SIA – с требованием взыскать с каждого из них по 3500 евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Депутат считает, что ущерб был нанесен ему в апреле 2016 года.
То есть до сегодняшнего дня не считал, что ущерб был нанесен, а как стул зашатался, что ли сразу засчитал?
Итого общий навар: 8500 евро. Нормально так! 2300 на латышский, 8500 за достоинство. Я в год столько не зарабатываю!
Даже забавно... Рекламирует себя только один товариСЧ..... Видать очень хочет "влезть"..... А говорит, что "голый и босый"... а на рекламу деньги есть.... Задумайтесь господа - задумайтесь!
Да, Саша такой - он всё как раз про вас понимает!