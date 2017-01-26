С целью повышения возможностей реагирования и всесторонней защиты государства Национальные вооруженные силы (НВС) намерены на постоянной основе разместить дополнительные военные подразделения на территории Латгалии – в Даугавпилсе, Резекне и Прейли. Мнения местных жителей об увеличении численности военных в регионе различаются, сообщает Latvijas radio.
Министерство обороны обещает, что поставленную правительством задачу – увеличить военное присутствие в Латгалии – ведомство выполнит к ноябрю 2018 года. Военные подразделения планируется разместить в Даугавпилсе, Резекне и Прейли.
«Они же нам не мешают. Думаю, и не угрожают, в том плане, что никто мне вечером по голове тут по голове на настучит. Было такое выражение – кто не кормит свою армию, кормит чужих солдат», - сказал Latvijas radio житель Резекне Сандрис. Некая жительница Прейли тоже считает, что армия Латвии должна быть сильной, а усиленное военное присутствие в Латгалии является необходимостью.
Однако большая часть опрошенных жителей Резекне, Даугавпилса и Прейли и без того чувствуют себя в безопасности и не видят необходимости в увеличении воинского контингента в регионе.
«В Латгалии и так спокойно и не надо тут никаких солдат. Хватило того провокационного фильма, но тут такого не будет. Мне кажется, кому-то просто нечего делать», - считает даугавпилчанин Александр.
Командир Национальных вооруженных сил Раймонд Граубе поясняет необходимость создания новых подразделений в Латгалии стремлением укрепить обороноспособность и желанием понизить уровень социального напряжения в регионе.
«Во-первых, чтобы улучшить нашу боевую готовность именно в восточном регионе Латвии, но я бы хотел сказать, что не только на случай кризиса или войны, но и для того, чтобы оказывать поддержку структурам внутренних дел – Погранохране и Госполиции, если это потребуется».
В настоящий момент Национальные вооруженные силы ведут набор. Подавать заявки на службу могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 39 лет, но кандидаты должны соответствовать определенным критерием – иметь образование, не ниже основного, владеть государственным языком и быть гражданами Латвии. После рабочего дня солдаты смогут отправляться домой.
Граубе сообщил, что строить инфраструктуру для размещения войск не придется, поскольку новые подразделения разместятся на существующих базах батальонов Земессардзе.
«Они же нам не мешают. Думаю, и не угрожают, в том плане, что никто мне вечером по голове тут по голове на настучит. Было такое выражение – кто не кормит свою армию, кормит чужих солдат», - сказал Latvijas radio житель Резекне Сандрис. Некая жительница Прейли тоже считает, что армия Латвии должна быть сильной, а усиленное военное присутствие в Латгалии является необходимостью.
Однако большая часть опрошенных жителей Резекне, Даугавпилса и Прейли и без того чувствуют себя в безопасности и не видят необходимости в увеличении воинского контингента в регионе.
«В Латгалии и так спокойно и не надо тут никаких солдат. Хватило того провокационного фильма, но тут такого не будет. Мне кажется, кому-то просто нечего делать», - считает даугавпилчанин Александр.
Командир Национальных вооруженных сил Раймонд Граубе поясняет необходимость создания новых подразделений в Латгалии стремлением укрепить обороноспособность и желанием понизить уровень социального напряжения в регионе.
«Во-первых, чтобы улучшить нашу боевую готовность именно в восточном регионе Латвии, но я бы хотел сказать, что не только на случай кризиса или войны, но и для того, чтобы оказывать поддержку структурам внутренних дел – Погранохране и Госполиции, если это потребуется».
В настоящий момент Национальные вооруженные силы ведут набор. Подавать заявки на службу могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 39 лет, но кандидаты должны соответствовать определенным критерием – иметь образование, не ниже основного, владеть государственным языком и быть гражданами Латвии. После рабочего дня солдаты смогут отправляться домой.
Граубе сообщил, что строить инфраструктуру для размещения войск не придется, поскольку новые подразделения разместятся на существующих базах батальонов Земессардзе.