С целью повышения возможностей реагирования и всесторонней защиты государства Национальные вооруженные силы (НВС) намерены на постоянной основе разместить дополнительные военные подразделения на территории Латгалии – в Даугавпилсе, Резекне и Прейли. Мнения местных жителей об увеличении численности военных в регионе различаются, сообщает Latvijas radio.

Министерство обороны обещает, что поставленную правительством задачу – увеличить военное присутствие в Латгалии – ведомство выполнит к ноябрю 2018 года. Военные подразделения планируется разместить в Даугавпилсе, Резекне и Прейли.



«Они же нам не мешают. Думаю, и не угрожают, в том плане, что никто мне вечером по голове тут по голове на настучит. Было такое выражение – кто не кормит свою армию, кормит чужих солдат», - сказал Latvijas radio житель Резекне Сандрис. Некая жительница Прейли тоже считает, что армия Латвии должна быть сильной, а усиленное военное присутствие в Латгалии является необходимостью.



Однако большая часть опрошенных жителей Резекне, Даугавпилса и Прейли и без того чувствуют себя в безопасности и не видят необходимости в увеличении воинского контингента в регионе.



«В Латгалии и так спокойно и не надо тут никаких солдат. Хватило того провокационного фильма, но тут такого не будет. Мне кажется, кому-то просто нечего делать», - считает даугавпилчанин Александр.



Командир Национальных вооруженных сил Раймонд Граубе поясняет необходимость создания новых подразделений в Латгалии стремлением укрепить обороноспособность и желанием понизить уровень социального напряжения в регионе.



«Во-первых, чтобы улучшить нашу боевую готовность именно в восточном регионе Латвии, но я бы хотел сказать, что не только на случай кризиса или войны, но и для того, чтобы оказывать поддержку структурам внутренних дел – Погранохране и Госполиции, если это потребуется».



В настоящий момент Национальные вооруженные силы ведут набор. Подавать заявки на службу могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 39 лет, но кандидаты должны соответствовать определенным критерием – иметь образование, не ниже основного, владеть государственным языком и быть гражданами Латвии. После рабочего дня солдаты смогут отправляться домой.



Граубе сообщил, что строить инфраструктуру для размещения войск не придется, поскольку новые подразделения разместятся на существующих базах батальонов Земессардзе.