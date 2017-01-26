На 27 января запланирован визит в наш город министра здравоохранения Анды Чакши.

Глава министерства посетит Даугавпилсскую региональную больницу, где встретится с руководством больницы и учредителями, а также ознакомится с отделениями ДРБ.



Запланировано и знакомство министра с Центром легочных заболеваний.



В связи с тем, что объявлен карантин по гриппу, журналисты не смогут сопровождать высокую гостью в больнице. Пресс-конференция состоится в Центре легочных заболеваний.