Открытость политиков разных уровней всегда заслуживает уважения. Встречи с горожанами, прямой диалог, возможность получать ответы на интересующие вопросы — это та лакмусовая бумажка, которая позволяет жителям самостоятельно делать выводы о публичной персоне и о результатах ее работы, а не составлять представление лишь по заметкам в СМИ.

Именно для того, чтобы жители Даугавпилса имели возможность задавать свои вопросы напрямую первым лицам города, в эфире радио Алиса Плюс уже долгие годы по пятницам проходит программа «Диалог с городом». Однако, за последние 4 месяца в прямой эфир на радио Янис Лачплесис ни разу так и не пришел. Дурному примеру чуть позднее последовали и вице-мэры, которые также игнорируют прямое общения с горожанами. Звонки в редакцию и письма с вопросами для руководства города остаются без ответа. Постоянные слушатели интересуются — почему Янис Ласчплесис избегает прямых вопросов?



Попытки наладить коммуникацию с пресс-службой мэра и получить внятный ответ — почему Янис Лачплесис игнорирует огромную аудиторию слушателей радиостанции, за два последних месяца так и не увенчались успехом. Сотрудники пресс-службы, стоящие на страже имиджа градоначальника, решить вопрос в пользу горожан не спешат.



Сам Янис Лачплесис свое нежелание общаться с даугавпилчанами в прямом эфире радиостанции Алиса Плюс объясняет следующим образом:



- Мы контактируем с горожанами разными способами. Это не единственная передача, где такой контакт может быть. На всех я не могу присутствовать.



Парадоксально. Вроде бы Даугавпилс — город небольшой, из возможностей прямого эфира с участием горожан - пару радиостанций, только лишь одна из которых местная, да два телевидения, но реверанс Янис Лачплесис делает только в сторону компании Даутком. Резонно возникает вопрос - только ли во времени дело?



Конечно комфортней общаться с журналистами в предвыборный период по заготовленному сценарию - со страниц лояльного городского информационного портала или в эфире дружественного телеканала (в сущности, это одно и то же), отвечая на заготовленные вопросы.



Другие же СМИ, которые хотят вести прямой диалог, учитывая все проблемы, существующие в городе, оказываются в оппозиции. Задать вопрос Янису Лачпелсису журналисты средств массовой информации, попавшие в немилость, могут лишь на пресс-конференции, которая длится 30 минут, и проводится раз в две недели. И то, организована она так, что на вопросы журналистов остаются последние минуты мероприятия - так что, неудобный вопрос можно всегда оставить без ответа.



Горожане же и вовсе лишены возможности получать ответы на интересующие их вопросы. Такое поведение мэра можно расценивать никак иначе, как проявление прямого неуважения к жителям Даугавпилса.