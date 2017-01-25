Детский научно-развлекательный центр открылся в Даугавпилсе 1 июля 2015 года. За короткое время ZINOO, где можно провести время всей семьёй, завоевал популярность у детей и взрослых.

Интерактивные экспозиции развивают любознательность, позволяют проверить законы природы, испробовать различные технологии. В реализации разнообразных программ Центр тесно сотрудничает практически со всеми городскими учреждениями образования и культуры, предприятиями самоуправления, коммерческими и государственными структурами. Среди его партнёров норвежский город Тронхейм, где есть свой детский научно-развлекательный центр похожий на ZINOO Daugavpils. В новом 2017 году круг друзей пополнился Латгальской региональной бригадой Государственной пожарно-спасательной службы. Спасатели подарили Центру полный комплект снаряжения.



Во время недавнего визита в Даугавпилс президента Латвии Раймонда Вейониса его супруга Ивета Вейоне впервые побывала в ZINOO и познакомилась с экспозицией, наблюдая за опытами и экспериментами.



Госпожа Вейоне в числе первых посетителей осмотрела экипировку огнеборцев. Особенно её впечатлил тот факт, что на сборы - от получения вызова до выезда на место происшествия - им отводится только одна минута, а одеться надо за 25-30 секунд. Сапоги, комбинезон и куртка складываются таким образом, чтобы максимально сэкономить драгоценные мгновения и успеть спасти чью-то жизнь. Ремень и крепления должны выдержать вес до 350 кг. Каску Центру подарили красного цвета: такие носят только командиры отделения в чине офицера. Обычному человеку выдержать установленные для спасателей стандарты крайне сложно. Знакомство со снаряжением положит начало дальнейшему сотрудничеству.

Запланированные обучающие мероприятия ориентированы на детей и школьников, однако участвовать в них могут и взрослые.