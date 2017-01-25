В редакцию портала Nasha.lv обратилась жительница Даугавпилса по имени Тамара. Свое имя и фамилию она не скрывала, а также оставила в редакции свой номер телефона. Женщина была крайне возмущена и недовольна состоянием дорог в городе.

В частности речь шла о двух поворотах дороги в Стропах - ул. Дзинтару и Абавас, а также ул.Дзинтару и Вайнодес.



Приводим слова возмущенной жительницы дословно:



- На этих поворотах уже просто невозможно проехать. В этих местах уже не просто яма на яма, а дыры в асфальте. При повороте машинам приходится выезжать на встречную полосу.



При таком разъезде, чтобы не столкнуться со встречной машиной, мы попали в выбоину, глубиной около 20 см и порвали новое колесо. На шиномонтаже нам сказали, что восстановлению оно не подлежит. Пришлось раскошелиться на 60 евро и покупать новое! Разве это нормально?



Мы не первые и не последние, кто жалуется на состояние именно этих участков дороги. Ситуация сложилась не за два последних дня - это безобразие тянется уже не один месяц! Куда смотрит руководство города и коммунальные службы? Поток машин здесь всегда большой, тут ездят машины скорой помощи, в конце-концов. Когда уже наконец кто-то из служб обратит внимание на этот беспредел? Латгальская партия со всех углов трубит как они много сделали для города, а на самом деле по городу уже проехать нельзя - одни канавы!, - высказалась жительница города.





Не далее как на прошлой неделе руководитель предприятия Labiekārtošana-D Сергей Благовещенский в одной из программ заявил, что предприятие оперативно реагирует на появление ям в дорожном полотне. "Ямочный ремонт производится, если выбоина на дороге достигает 5 см", - рассказал С.Благовещенский. Однако, выслушав возмущение жительницы города, и запечатлев ситуацию на дороге на фото, можно предположить, что заявления ответственных служб и фактическое состояние дел в реальности опять расходятся.



От редакции: мы надеемся, что в ближайшее время вопрос с состоянием дороги по указанному адресу будет урегулирован, и жителям не придется вновь искать поддержки в СМИ.