Согласно обычаям в конце зимы мы прощаемся с холодами и готовимся встречать весну. Как раз на границе зимы и весны мы отмечаем Масленицу. В Даугавпилсе каждый год по этому случаю проходят народные гулянья.

В этом году Масленицу горожане будут праздновать 25 февраля на площади Виенибас. Подготовка к празднику уже идет. В связи с этим торговцам предлагают подавать заявки на участие в ярмарке в этот день с 11.00 до 16.00. До 14 февраля включительно можно подать заявки на торговлю специалисту Управления коммунального хозяйства Татьяне Ливчане по адресу ул. Саулес 5а, 113 кабинет. Контактный номер телефона: 65476479. Бланк заявки, а также более подробная информация доступна на домашней страницы Думы в интернете.