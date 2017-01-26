Во всём мире метод массажа стимуляции лимфотока применяется на практике в течение нескольких лет и доказал, что он работает.





В салоне Figura Line каждому клиенту сначала предлагаем взвеситься и замерить объём определённых частей тела. На протяжении всего курса мы контролируем изменения в нижней и верхней частях живота, бедер, ног и рук. С помощью монитора строения тела фиксируется индекс массы тела, процентуальное соотношение жиров и мышечной массы, а также дневное количество килокалорий, необходимое каждой конкретной клиентке. Это своего рода пункт отсчета, с которым приходит посетитель.



Во время процедуры есть возможность включить или выключить индикатор инфракрасного луча, который усиливает эффект массажа на 70%, а также для достижения максимального эффекта мы предлагаем использовать специально разработанные антицеллюлитные крема и проводим процедуру обертывания. Также вам будет предложено совместить лимфодренажный массаж и фитнес, выполняя гимнастические упражнения с гантелями и гимнастическим мячом во время массажа.



В результате улучшается циркуляция лимфы и кровообращение, работа кишечника, состояние суставов,улучшается обмен веществ, уменьшается отёк, чувство тяжести в ногах, головная боль, также массаж позитивно воздействует на внешний вид и кожу и мышечную и нервну ю систему. К тому же, массаж расслабляет и помогает спокойно реагировать на стрессовые ситуации . Поскольку в результате процедуры тонизируются внешние мышцы, польза стимуляции лимфы еще и в том, что она помогает сбросить лишний вес и уменьшить объемы. Мы получаем упругую кожу и менее выраженный целлюлит.



Наши клиенты – женщины и мужчины практически любого возраста, комплектации и физической подготовки. Массаж популярен среди молодых мамочек, которые в наш салон могут приходить и малышами. Мы готовы взять на себя заботу и присмотреть за детками, пока мамочка занимается и восстанавливается после родов.



Мы приглашаем посетить салон Figura Line в Даугавпилсе по адресу Ригас 64, 3 этаж. Мы обновили интерьер и специально подобрали и обучили персонал, который ответит на любой вопрос и будет готов помочь вам в достижении цели! Мы подчеркиваем значение этой процедуры и предлагаем каждому человеку ощутить на себе всю её пользу!



Салон работает по записи, которая ведется по телефону 25708330, Абсолютно естественным путём этот массаж-занятие помогает улучшть состояние здоровья и сбросить лишний вес, улучшить состояние кожи, разглаживая кожу и уменьшая целлюлит. Массаж-занятие так же помогает приобрести гораздо больше энергии. Клиенты счастливым, потому что спят лучше и чувствуют себя более спокойными. Они избавляются от головной боли и стресса, приятным способом объёдиняя это с уменьшением сантиметров (объёма) своего тела.В салоне Figura Line каждому клиенту сначала предлагаем взвеситься и замерить объём определённых частей тела. На протяжении всего курса мы контролируем изменения в нижней и верхней частях живота, бедер, ног и рук. С помощью монитора строения тела фиксируется индекс массы тела, процентуальное соотношение жиров и мышечной массы, а также дневное количество килокалорий, необходимое каждой конкретной клиентке. Это своего рода пункт отсчета, с которым приходит посетитель.Во время процедуры есть возможность включить или выключить индикатор инфракрасного луча, который усиливает эффект массажа на 70%, а также для достижения максимального эффекта мы предлагаем использовать специально разработанные антицеллюлитные крема и проводим процедуру обертывания. Также вам будет предложено совместить лимфодренажный массаж и фитнес, выполняя гимнастические упражнения с гантелями и гимнастическим мячом во время массажа.В результате улучшается циркуляция лимфы и кровообращение, работа кишечника, состояние суставов,улучшается обмен веществ, уменьшается отёк, чувство тяжести в ногах, головная боль, также массаж позитивно воздействует на внешний вид и кожу и мышечную и нервну ю систему. К тому же, массаж расслабляет и помогает спокойно реагировать на стрессовые ситуации . Поскольку в результате процедуры тонизируются внешние мышцы, польза стимуляции лимфы еще и в том, что она помогает сбросить лишний вес и уменьшить объемы. Мы получаем упругую кожу и менее выраженный целлюлит.Наши клиенты – женщины и мужчины практически любого возраста, комплектации и физической подготовки. Массаж популярен среди молодых мамочек, которые в наш салон могут приходить и малышами. Мы готовы взять на себя заботу и присмотреть за детками, пока мамочка занимается и восстанавливается после родов.Мы приглашаем посетить салон Figura Line в Даугавпилсе по адресу Ригас 64, 3 этаж. Мы обновили интерьер и специально подобрали и обучили персонал, который ответит на любой вопрос и будет готов помочь вам в достижении цели! Мы подчеркиваем значение этой процедуры и предлагаем каждому человеку ощутить на себе всю её пользу!Салон работает по записи, которая ведется по телефону 25708330, www.figura-line.lv