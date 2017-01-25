AS “Daugavpils satiksme” информирует, что у лиц с функциональными нарушениями, беременных женщин, пассажиров с детьми и детскими колясками теперь будет возможность заказать специальный транспорт. Связано это с тем, что в обычный городской транспорт вышеперечисленным категориям лиц попасть бывает проблематично, т.к. не все автобусы оборудованы подобным образом.

Теперь можно будет заказать специально оборудованный транспорт. Однако сделать это следует за 72 часа до предполагаемой поездки. Заказ можно сделать по телефону 29712212.