Принимая во внимание сообщение Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в Даугавпилсе вводятся карантинные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.

Руководителям образовательных учреждений вменено в обязанность сообщать об эпидемиологической обстановке и уровне заболеваемости учащихся и воспитанников.Жителям советуют без особой необходимости не посещать закрытые помещения с большим количеством людей, принимать витаминные препараты, регулярно проветривать помещения и мыть руки.В случае заболевания оставаться дома и вызвать врача.