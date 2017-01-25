Предприятие Latvijas valsts ceļi предупреждает автоводителей об опасной ситуации на дорогах.

Минувшей ночью температура воздуха упала, в связи с чем на дорогах местами образовалась наледь. Особенно опасным в таких условиях становится дорожное покрытие на мостах и путепроводах, на которых образуется так называемый черный лед. Сложными для движения становятся и лесные дороги и дороги вдоль водоемов.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения риску, LVC призывает водителей выбирать соответствующие погодным условиям и состоянию дороги скорость и дистанцию движения.