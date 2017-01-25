Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала предложение запретить учреждение и издание масс-медиа (и прессы, и интернет-ресурсов) государственными и муниципальными органами. Во вторник 24 января соответствующие поправки одобрены ко второму чтению в Сейме. Самоуправления воспринимают эту идею в штыки.

Авторы инициативы считают, что такое ограничение позволит отделить работу по общественным отношениям и информированию населения со сторону госуправления от работы независимых масс-медиа.



Самоуправления же этот шаг расценивают как сигнал к введению цензуры муниципальных изданий и к их последующей ликвидации. На заседании комиссии глава Союза самоуправлений Андрис Яунслейнис призвал депутатов не поддерживать поправки, призвав их к серьезной дискуссии:



«Муниципальные информативные бюллетени остались последними, кто напрямую может предоставлять информацию обществу. Остальные, кто предоставляет информацию – это посредники, чьих бенефициаров (получателей прибыли) мы не знаем, и они могут доносить подлинную информацию до общества в каком угодно виде».



Со своей стороны, одна из авторов инициативы Лолита Чигане («Единство») подчеркнула, что у самоуправлений есть право выпускать пиар-издания, чтобы информировать общество о своей работе. Это им никто запрещать не собирается.



«Но у прессы задача другая: это игрок на свободном рынке, который борется за свое выживание. Если ему приходится бороться с изданием, которое полностью финансируется самоуправлением, то рынок попросту искажается», - заявила Чигане.



Ранее неоднократно сообщалось: у масс-медиа вызывает беспокойство тот факт, что муниципальные печатные издания пытаются действовать как независимые медиа, искажая рынок СМИ. На эти же риски указал и Совет по конкуренции. Еще в феврале прошлого года было подсчитано, что почти в каждом из 119 латвийских самоуправлений имеется собственное официальное издание, причем в них размещаются и объявления, и реклама.