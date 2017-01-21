В связи с передвижением фонда, с 23 по 28 января абонемент и читальный зал Латгальской Центральной библиотеки будут закрыты.

Тем временем, зал периодики и Информационный центр США будут работать с 11.00 до 17.00. Читатели, которые захотят вернуть книги, ранее выбранные на абонементе, смогут это сделать в зале периодики.

Библиотека приносит извинения за временные неудобства и благодарит своих читателей за понимание.