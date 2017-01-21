Свой рабочий визит в Латгалию делегация Министерства культуры во главе с министром Даце Мелбарде начала в Даугавпилсе. В думе с гостями обсудили вопросы текущего сотрудничества самоуправления и министерства, развития инфраструктуры культурных учреждений, организация мероприятий, посвященных столетию Латвии.

Парламентский секретарь Министерства Эйнарс Цилинскис в рамках визита посетил ряд учебных заведений. Школа «Саулес», являясь учреждением самоуправления, методически подчинена Министерству культуры. Здесь гостей познакомили с учебно-методической базой и объемом работ, проделанным для получения статуса регионального центра компетенции.



Статус позволит школе получить Европейское финансирование на улучшение своей инфраструктуры. В результате целый городской квартал, который до недавнего времени имел весьма неприглядный вид, обретет новый образ и станет архитектурной доминантой при въезде в город с моста Виенибас. Все необходимые документы для этого уже находятся на рассмотрении в Министерстве культуры



Главная забота директора Даугавпилсской музыкальной средней школы Айвара Брока – здание учебного заведение, а точнее, его техническое состояние. Строение включено в проект по повышению энергоэффективности и в скором времени здесь начнется реконструкция. К сожалению, проект не предусматривает косметический ремонт помещений и реновацию концертного зала, который служит не только для учебных целей. Здесь проходят и общегородские мероприятия.



Идею реновации концертного зала и обсуждали на встрече Айвар Брокс, парламентский секретарь Эйнар Цилинскис и мэр города Янис Лачплесис. А в это время министр Даце Мелбарде встречалась с работниками культуры Даугавпилса. Обсуждали мероприятия, посвященные столетию Латвии. Свою лепту в большой общегосударственный праздник внесут и даугавпилчане. На 6 мая запланирован Народный форум, который пройдет в Доме Единства, есть задумка по посадке дубовой аллеи. В этом мероприятии примут участие общественные организации, будут и музыкальные представления.



Визит делегации Министерства культуры в Латгальский регион продолжился посещением Краславы и Резекне.