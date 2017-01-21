Заключение Госконтроля о ситуации на Daugavpils siltumtīkli расставило все точки над "i" касательно происходящего на предприятии в течение последних лет.





Выводы специалистов Госконтроля ошеломляющие: конкурсы не проводятся или проводятся с нарушениями закона; договор с Latneftegaz, как и остальные договоры, признаны незаконными; тариф на тепло целенаправленно не уменьшается, предприниматели Владимир Рыбников и Андрей Дозорцев «собирают» с горожан по меньшей мере 1,5 млн евро в год.





Обо всем по порядку.

С 2012 года объемы проданного горожанам тепла уменьшаются – в среднем на 5% в год. Это происходит по объективным причинам: сокращается количество потребителей теплоэнергии.







При стабильно сокращающемся объеме поставляемого потребителям тепла, «Теплосети» стали снижать собственное производство: за последние четыре года уменьшили выработку тепла в два раза. При этом стали расти объемы закупок - у частных фирм (Cefus, BK Enerģija, Latneftegaz).



Конкретно: с 114 582MWh (мегаватт в час) в 2012 году до 207 967 MWh в 2015.



Оно же, по сути, является окончательным приговором государственных ревизоров всем (не)правдам, с 2008 года рассказываемым местными политиками, псевдоэкспертами и думскими комиссиями.Выводы специалистов Госконтроля ошеломляющие: конкурсы не проводятся или проводятся с нарушениями закона; договор с Latneftegaz, как и остальные договоры, признаны незаконными; тариф на тепло целенаправленно не уменьшается, предприниматели Владимир Рыбников и Андрей Дозорцев «собирают» с горожан по меньшей мере 1,5 млн евро в год.С 2012 года объемы проданного горожанам тепла уменьшаются – в среднем на 5% в год. Это происходит по объективным причинам: сокращается количество потребителей теплоэнергии.При стабильно сокращающемся объеме поставляемого потребителям тепла, «Теплосети» стали снижать собственное производство: за последние четыре года уменьшили выработку тепла в два раза. При этом стали расти объемы закупок - у частных фирм (Cefus, BK Enerģija, Latneftegaz).Конкретно: с 114 582MWh (мегаватт в час) в 2012 году до 207 967 MWh в 2015.



Поскольку «Теплосети» самостоятельно стали производить тепла меньше, то его себестоимость увеличилась. За последние годы она выросла практически в 2 раза – с 6,38 евро за MWh до 11,82 за MWh. И именно с этими показателями Госконтроль связывает увеличение тарифа на тепло и в будущем.



Что характерно, договор о привлечении BK Enerģija был подписан в 2008 году (мэр города – Рита Строде, председатель совета «Теплосетей» – Янис Лачплесис), с Latneftegaz – в 2009 (мэр города – Янис Лачплесис), с Cefus – в 2010 году (мэр города - Янис Лачплесис).



Цифры поражают! Частным фирмам за последние 8 лет «Теплосети» выплатили из городского бюджета 36 млн евро (не учитывая НДС). Все эти деньги ушли бизнесменам в карман, а ведь могли быть освоены городом самостоятельно, что привело бы к уменьшению тарифа на тепло и НЕудорожанию себестоимости собственного теплопроизводства.



Сегодня частные фирмы предоставляют городу уже более 52% необходимого тепла, хотя еще в 2012 году этот показатель был на отметке лишь в 24%. То есть во время нахождения Я. Лачплесиса у власти 28% мощностей Теплосетей было передано в частные руки.







Но и это еще не все. В конце 2013 года руководство Думы отказалось от самостоятельного производства тепла по лицензиям когенерации (позволяют параллельно производить электроэнергию, что удешевляет тепло) в пользу частных фирм.



В ходе ревизии Госконтроль обнаружил документы, которые давали Теплосетям возможность самостоятельно производить электроэнергию и тепло (когенерация) на основании лицензии, ранее выданной Даугавпилсской гордуме Министерством экономики. А по решению Минэкономики от 20 декабря 2013 года Теплосети потеряли возможность продавать электроэнергию, произведенную на когенерационных установках в рамках госпрограммы OIK (компонент обязательной закупки).



Любопытно, что разрешение на постройку собственной электростанции Даугавпилсская дума получила еще в мае 2011 года, взяв на себя обязательство в течение двух лет начать строительство. Этого не было сделано из-за беспечности нынешнего руководства Думы, пришедшего к власти в 2013 году. Тем самым, по мнению Госконтроля, не было обеспечено уменьшение тарифа на тепло для жителей города.



Сложно представить такое бездействие без корыстной мотивации. Подобного результата добиваются, как правило, коррумпировав ответственных чиновников.



В результате принадлежащие Рыбникову и Дозорцеву частные фирмы получили от гордумы разрешения и возможность развернуть свой бизнес – установить маленькие электростанции, производящие одновременно и тепло.



Поскольку «Теплосети» самостоятельно стали производить тепла меньше, то его себестоимость увеличилась. За последние годы она выросла практически в 2 раза – с 6,38 евро за MWh до 11,82 за MWh. И именно с этими показателями Госконтроль связывает увеличение тарифа на тепло и в будущем.Что характерно, договор о привлечении BK Enerģija был подписан в 2008 году (мэр города – Рита Строде, председатель совета «Теплосетей» – Янис Лачплесис), с Latneftegaz – в 2009 (мэр города – Янис Лачплесис), с Cefus – в 2010 году (мэр города - Янис Лачплесис).Цифры поражают! Частным фирмам за последние 8 лет «Теплосети» выплатили(не учитывая НДС). Все эти деньги ушли бизнесменам в карман, а ведь могли быть освоены городом самостоятельно, что привело бы к уменьшению тарифа на тепло и НЕудорожанию себестоимости собственного теплопроизводства.Сегодня частные фирмы предоставляют городу уже более 52% необходимого тепла, хотя еще в 2012 году этот показатель был на отметке лишь в 24%. То есть во время нахождения Я. Лачплесиса у власти 28% мощностей Теплосетей было передано в частные руки.В конце 2013 года руководство Думы отказалось от самостоятельного производства тепла по лицензиям когенерации (позволяют параллельно производить электроэнергию, что удешевляет тепло) в пользу частных фирм.В ходе ревизии Госконтроль обнаружил документы, которые давали Теплосетям возможность самостоятельно производить электроэнергию и тепло (когенерация) на основании лицензии, ранее выданной Даугавпилсской гордуме Министерством экономики. А по решению Минэкономики от 20 декабря 2013 года Теплосети потеряли возможность продавать электроэнергию, произведенную на когенерационных установках в рамках госпрограммы OIK (компонент обязательной закупки).Любопытно, что разрешение на постройку собственной электростанции Даугавпилсская дума получила еще в мае 2011 года, взяв на себя обязательство в течение двух лет начать строительство. Этого не было сделано из-за беспечности нынешнего руководства Думы, пришедшего к власти в 2013 году. Тем самым, по мнению Госконтроля, не было обеспечено уменьшение тарифа на тепло для жителей города.Сложно представить такое бездействие без корыстной мотивации. Подобного результата добиваются, как правило, коррумпировав ответственных чиновников.В результате принадлежащие Рыбникову и Дозорцеву частные фирмы получили от гордумы разрешения и возможность развернуть свой бизнес – установить маленькие электростанции, производящие одновременно и тепло.



Такого рода разрешения Теплосети выдали всем фирмам, работающим на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Даугавпилсе. То есть фирмам BK Enerģija, SIA Cefus, SIA Latneftegaz разрешили без конкурсов привлечь субподрядчиков, которые устанавливали собственные электростанции. Теплосети, тем временем, обеспечивали закупку произведенного тепла и электроэнергии как государством, так и самоуправлением.



Фактически Теплосети годами раздавали частным фирмам разрешения без каких-либо конкурсов устанавливать дополнительные электростанции. Предприниматели пользовались законодательством и поддержкой государства для малых электростанций и продавали по завышенному тарифу электроэнергию, а Теплосетям – теплоэнергию.



Договор между гордумой и Latneftegaz о передаче мощностей ТЭЦ-2 признан незаконным. Но отчего же в будущем вырастет тариф на тепло, и как такое возможно? Оказывается, все просто. Сроки действия лицензий на когенерацию с 2019 года начнут заканчиваться – то есть частные фирмы перестанут получать поддержку государства (оно больше не будет покупать электроэнергию по завышенной цене), частники будут вынуждены компенсировать потери за счет горожан или вовсе прекратить свою работу.



С нелицеприятными выводами специалистов Госконтроля мэр города Я. Лачплесис не согласен и не собирается выполнять их рекомендации, в том числе и по переоценке договоров с предпринимателями.



На сегодня тепло в Даугавпилсе стоит 47,41 евро за один мегаватт-час, а в Риге – 42,54 евро. Но, как видим, среди представителей нынешней власти нет желающих что-то делать для уменьшения в городе тарифа на тепло.



Заключения Госконтроля -

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-42_2015/revizijas-zinojuma-projekts-daugavpils_29112016_ip_publicesanai_ar-tehniskiem-prec.pdf