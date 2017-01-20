Как сообщил Отдел общественных отношений в гордуме, самоуправление 16 января заключило договор с Государственным агентством занятости, которым предусмотрено с 23 января приступить к реализации мероприятий «Оплаченные временные общественные работы».

Работать смогут 174 человека. Каждый из них будет иметь право работать 4 месяца в год. За работу он будет получать 150 евро в месяц. Программа эта реализуется давно, и прозванные в народе "столатовиками" (по сумме заработка) жители трудятся на различных объектах города не первый год. По их отзывам, оплата в таком размере зарплатой может называться с большой натяжкой. Ее не хватит зимой даже на оплату счетов за коммунальные услуги. Но люди, оказавшиеся в сложной ситуации, соглашаются и на такое предложение. Признаются с полной обреченностью, что "хоть столько, а то даже поесть купить не на что. ". Как показали недавние исследования, и подтвердила статистика, в Латгалии люди, доведенные уже до отчаяния, готовы работать за любые деньги. В среднем зарплата жителей нашего региона составляет 284 евро. Лучше ситуация не становится.



И странное дело - вроде бы какое-то движение есть. Вот и сегодня написали, что по программе трудоустройства за 150 евро самоуправление "обеспечивает рабочие места, а Государственное агентство занятости назначает и оплачивает занятость безработных". Но если эти места для работы есть (хотя бы теоретически), то почему их не сделать оплачиваемыми более приличными суммами? Конечно, для города (как структуры) реализованный вариант более выгодный: и работа сделана, и заплатило за нее государство. Но тут снова, как это часто бывает, сталкиваются две, в данном случае, противоположные позиции: самоуправление и горожане. И делается выбор...