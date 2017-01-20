18 января в Илукстском центре культуры состоялось собрание общества инвалидов Даугавпилсского края. Председатель общества Леонтина Тамане сообщила об уходе на заслуженный отдых, который поможет ей и поправить здоровье, и посвятить больше времени семье. Леонтина 25 лет посвятила работе в обществе инвалидов.

На собрании также было принято решение сменить название общества на "Общество инвалидов Даугавпилсского и Илукстского краев "Индра", утверждены статуты общества и выбрано новое правление. В него вошли: Солвейга Гравере, Лигита Лиепиня, Валдис Милтиньш, Юрий Федоров и Эрик Бейнарович. В свою очередь председателем стала Солвейга Гравере.