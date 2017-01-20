Вчерашний день не обошелся без происшествий. В 15.20 сотрудники Государственной Пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов на ул. Салвию.

Там на дачи забрела косуля и не могла выбраться из огороженной территории. Спасатели помогли животному найти выход. Косуля вернулась в лес.



Стоит напомнить, что косули в зимний период выходят не только к домам и дачам, но и на дороги, где их привлекает соль, которой посыпают дорожное покрытие. В связи с этим автоводителям стоит быть внимательными и соблюдать соответствующий скоростной режим.