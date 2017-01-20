20 января в 14.00 в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее откроется выставка фотографий Мары Брашмане "Баррикады. 1991.", посвященная памяти защитников баррикад.

Мара Брашмане известная в Латвии фотограф. Ее работы иллюстрируют более 50 книг, она активно участвует в различных выставках с фото-портретами, пейзажами, городскими видами. В 2003 году она получила Награду года Латвийских художников в фото искусстве и награду А. Чака. В 2015 году М. Брашмане была награждена Крестом Признания за творческий вклад в искусство черно-белой фотографии и сохранении культурно-исторического наследия.



Выставка М. Брашмане в Даугавпилсском музее будет доступна посетителям до 19 февраля.