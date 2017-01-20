Жители Латгалии остаются самыми бедными в стране. Таковы данные Центрального статистического управления, против которых, как известно, не попрешь.



Самыми богатыми в 2015 году признаны жители Риги, которые имели в среднем 509 евро в месяц, а самыми бедными остались латгальцы, которые довольствовались 284 евро в месяц.



В 2015 году, по сравнению с 2014 годом доходы жителей страны выросли на 7,6%. Основным их источником является заработная плата (ее доля за год выросла с 63,7% до 70,4%). Далее идут социальные пособия (пенсии, пособия и бюджетные выплаты) и доходы самозанятых лиц.



Порог бедности в Латвии в 2015 году составлял 150 евро на члена семьи. ЦСУ также отмечает, что в Латвии сохранялся высокий уровень неравенства в доходах семей. То есть велик разброс между доходами богатых и бедных. Хуже ситуация была только в Литве, Румынии, Болгарии, Эстонии и Испании.