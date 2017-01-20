Управление образования организует для жителей бесплатные курсы латышского языка. Приоритет отдаётся тем, кто прежде не посещал бесплатные курсы, кому они необходимы для получения гражданства Латвии, а также для приобретения или повышения уровня знаний.

С учётом того, что заявки могут подать 300 жителей, обучение будет организовано в 15 группах, по 20 человек в каждой. Занятия будут проходить в соответствии с уровнем знаний (низкий, средний, высокий) и в разных микрорайонах города. Программа рассчитана на 100 часов.





Заявки на курсы можно подавать лично с 18 до 25 января этого года в Управление образования города Даугавпилса (ул.Саулес,7, 24-й каб.) или по тел. 65407437, 29252443 (Илзе Онзуле).