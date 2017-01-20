Латгальское управление Госполиции подвело итоги конкурса стихотворений "Светоотражатель - мой и твой друг". Конкурс был объявлен среди учащихся латгальских школ в декабре прошлого года. Всего на конкурс было прислано 58 стихотворений, сочиненных детьми.

Самыми активными оказались учащиеся 5-8 классов, которые прислали 44 стихотворения. От учеников 9-12 классов полиция получила 14 работ.



Наибольшую заинтересованность конкурсом проявили подростки из Лудзы (26 работ), Даугавпилса (18 стихотворений) и Краславы (10 произведений). Самыми активными школами региона оказались Илукстская 1 средняя школа, Карсавская средняя школа и основная школа Индры.



Работы учеников оценивала комиссия, в состав которой вошли сотрудники полиции правопорядка, криминальной полиции, Латгальского филиала колледжа Госполиции и отдела кадров Государственной полиции.



Лучшими стихотворениями о светоотражателе стали произведения ученицы 5 Б класса Краславской основной школы Эвии Вагеле, ученика 9 а класса Лудзенской средней школы номер 2 Владислава Москалева. В свою очередь приз симпатий поддержки конкурса получит ученик 11 класса Даугавпилсской государственной гимназии Роланд Смирнов.



Жюри также определила 19 участников, которые получат почетные грамоты и 36 юных поэтов, которым вручат "Благодарности".