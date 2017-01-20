Парламентская комиссии по социально-трудовым делам поддержала инициативу законодательно закрепить право выхода на пенсию по выслуге лет для мунициальных полицейских, сообщает Латвийское радио 4. Сейчас этого права они лишены.

На полицейских самоуправления не распространяется нормы закона о полиции в части социальных льгот. Впрочем, депутаты отмечают, что норма о досрочном выходе на пенсию для муниципальных полицейских будет поддержана только в том случае, если расходы, связанные с преждевременным выходом на пенсию, будут покрываться из местных бюджетов.



В Союзе самоуправлений придерживаются иной точки зрения.

«По идее, должно платить правительство из своего бюджета, потому что это новая обязанность – даже если самоуправления добровольно предпочли создавать муниципальную полицию, она все равно выполняет государственные функции. Когда в самоуправлении содержат свою полицию – соответствующее подразделение Полиции порядка Госполиции не работает, оно может накопить средства.



И если речь о том, чтобы признать, что все-таки эта служба, и там эти пенсии нужны – то надо их одинаково обеспечивать и тем и другим. Думаю, общее мнение самоуправлений будет, что это необходимо обеспечивать из госбюджета», - говорит советник союза самоуправлений Марис Пукис.