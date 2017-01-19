В шести дисциплинах 17-18 января был разыгран чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике. «Королева спорта» при имеющейся материально-технической базе еще дышит и держится на энтузиазме тренеров и желании ребят, который приходят каждый на тренировки в манеж.

В рамках городского первенства легкоатлеты выходят на пик формы к предстоящим национальным первенствам в закрытых помещениях. Тир медали завоевала Вероника Балткаула. У девушки два «золота» - длина и тройной прыжок и «серебро» в спринте на 50 м, до золотого хетт-трика не хватило 0,1 секунды.



Анжелика Парфенова отметилась победным дублем в беговых дисциплинах – 600 м и 1000 м. Единственный гость, отметившийся победами – Артур Шаркович из Краславы, который уверенно выиграл обе прыжковые дисциплины – длина и тройной.



В секторе для прыжков в высоту борьба развернулась между тремя атлетами. До отметки 1,80 м добрались четверо атлетов. Для одного из них она стала непреодолимой преградой. Филипп Клим-Афонский взял 1,80 с первой попытки, Андрис Прекелс (Свенте) со второй, а Эмиль Васильев (Даугавпилсский край) с третьей, что в итоге и определило будущий пьедестал почета. 1,85 м поддался Филиппу только с третьего разбега, остальные прыгуны этот рубеж так и не смогли одолеть.



Легкая атлетика признанана самым популярным видом спорта в Латвии в 2016 году, в Даугавпилсе же пока в приоритете другие виды спорта.