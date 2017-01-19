Сегодня в Даугавпилсе состоится торжественное мероприятие в честь открытия бизнес-инкубатора. Пройдет оно в 15.00 на ул. Виестура 2.

В открытии бизнес-инкубатора примут участие директор департамента бизнес-инкубаторов LIAA Лаура Очагова, руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора Андрей Зелчс и представители Думы.



Услуги бизнес-инкубатора будут доступны предпринимателям и начинающим бизнесменам 10 самоуправлений: Даугавпилсского, Ливанского, Илукстского, Варкавского, Риебиньского, Прейльского, Аглонского, Дагдского и Краславского.



Информация о подаче заявок в инкубатор и другие подробности доступны на домашней странице LIAA http://www.liaa.gov.lv/.