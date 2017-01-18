Согласно прогнозу синоптиков, в течение этого дня на территории всей Латвии ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха поднимется до +3 градусов. В восточной части температура сохранится минусовая, но уже завтра она поднимется. В таких условиях на дорогах с асфальтовым покрытием может образоваться так называемый "чёрный лед", предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Скользкими во время оттепели становятся и региональные дороги с грунтовым покрытием. Посыпка таких дорог неэффективна, так как тающим снегом реагенты смывает с дорожного покрытия.



Предполагается, что оттепель в ближайшие дни продолжится. Минусовая температура ожидается только ночью.