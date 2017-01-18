Загадки геологии, экспериментальная физика, роль социальной и гуманитарной науки в современном мире — это только часть различных теоретических и практических программ, которые школьники из Латгалии могут освоить в научной школе при Даугавпилсском университете. Цель научной школы состоит в том, чтобы помочь школьникам своевременно понять, с какой профессией им связать свое будущее. А также мотивировать их остаться работать на родной земле, сообщает Латгальское региональное телевидение.

В химической лаборатории Даугавпилсского университета царит оживление. Воспитанники научной школы проходят тему о получении веществ. Своими руками они синтезируют бытовые и производственные душистые вещества и получают красители. Методика обучения здесь отличается от той, которую они получают на школьной скамье, и это мотивирует молодежь увидеть загадки науки немного по-другому – в более вдохновляющем свете.



«В школе нет столько практики. И для тех учеников, у которых есть большой интерес к химии, там нет столько возможностей, чтобы узнать эту науку более глубоко. Сейчас любые дополнительные работы очень важны», — указала доцент кафедры химии и геологии ДУ Елена Кирилова.



Воспитанники научной школы в университете встречаются один раз в месяц. Каждый может выбрать интересующие занятия на основании из пяти модулей: география, химия, физика, гуманитарные или социальные науки. По естественным наукам регулярно собираются по меньшей мере три группы, по гуманитарным – только одна.



«Я пошла в 12 класс и думала, что мне делать дальше. Мне больше подходят естественные науки. И думаю, что могу попробовать что-то новое», — рассказала ученица Прейльской государственной гимназии им. Я.Эглиша Линда Вуцане.



В этом учебном году научную школу ДУ посетили 70 школьников со всего региона Латгалии.



«Эту программу реализуют наши доценты, но мы также приглашаем гостевых лекторов из других вузов и учреждений, чтобы показать чисто практические знания и тогда получить какие-то дополнительные знания», — объяснила научный консультант отдела науки ДУ Инеса Зугицка.



Научная школа работает уже пятый год, и все воспитанники, которые посещают в течение года более 50% теоретических и практических занятий, получают сертификат. Сертификат дает дополнительные пять пунктов, если потом учиться по любой программе бакалавриата Даугавпилсского университета. Одна из основных целей – побудить молодежь заниматься профессиональной карьерой в Латгалии.