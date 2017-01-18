В результате реконструкции Клиника EGV стала суперсовременным медучреждением в Риге, где успешно справляются с проблемами бесплодия. Опытнейшие в Латвии врачи принимают своих пациентов в уютной атмосфере, создавая как физический, так и психологический комфорт. О новых возможностях, которые сегодня открываются перед пациентами, рассказывает руководитель Клиники EGV, гинеколог- репродуктолог, Др. Зане Витиня.

- Клиника EGV создана в соответствии с самыми высокими стандартами, и соответствует требованиям лучших медицинских учреждений: операционные залы, оснащенные самым современным оборудованием, использование суперсовременных технологий, дневной стационар высочайшего уровня с уютными палатами, к каждому пациенту со стороны врача — исключительно личностное отношение и индивидуальный подход. Удобство для пациентов еще и в том, что в одном месте можно и получить целый комплекс услуг: консультации врачей, различные исследования и манипуляции.



Мы предлагаем операции по медицинскому оплодотворению, в том числе услуги, финансируемые государством. Наша главная задача - предоставить возможность стать родителями тем людям, которым до сих пор этого не удавалось. В клинике также предлагаются различные гинекологические обследования, наблюдение за ходом беременности. Для будущих родителей проводятся курсы; их ведет опытная акушерка. Врачи в своей работе используют суперсовременный ультрасонограф, приобретены удобные гинекологические кресла, на которых женщина сама может контролировать, в какой момент она готова к врачебному осмотру. В Клинике EGV пациентов также принимает уролог, эндокринолог, специалист по питанию.



- Какие хирургические манипуляции предлагаются в Клинике EGV?



Мы производим минимально инвазивные операции, истерорезектоскопию и гистероскопию, а также лапароскопические гинекологические операции. Часто во время общей анестезии необходимо объединить две манипуляции, что сейчас стало возможным, потому что в распоряжении хирургов имеется два манипуляционных зала. Радует, что в новой клинике есть возможность помочь гораздо большему количеству пациентов.



- Предлагаются ли какие-то инновации в области медицинского оплодотворения?



Мы ввели в свою практику витрификацию (быстрое замораживание) яйцеклеток и эмбрионов Это позволяет сохранить жизненные процессы у гораздо большего количества яйцеклеток и эмбрионов. Разрабатываем также генетическое исследование эмбрионов - как скрининг, так и диагностику. Новейшие технологии позволяют генетически изучить третий или пятый день эмбриона, не мешая развитию плода. Предлагаем в Латвии генетические тесты, которые раньше не были доступны, - такие, например, как тест для определения рецептивных свойств эндометрия (ERA-тест).



Этот тест у нас проходят пары, у которых неоднократное оплодотворение медицинским путем не приводило к желаемой беременности. При помощи ERA-теста можно максимально точно определить, когда у конкретной женщины внутренний слой матки является наиболее восприимчивым и располагает к лучшему прикреплению эмбриона. Мы ввели углубленное исследование спермы - HBA - тест, который показывает степень зрелости спермы, MAR-тест — показатель иммунологического мужского бесплодия, и тест фрагментации ДНК. В нашей Клинике, во время медицинского оплодотворения можно использовать специальные «кормушки» для эмбрионов которые помогают эмбриону лучше развиваться; во время переноса эмбрионов в полость матки может быть использован так называемый «лимит», который помогает лучше прикрепиться к внутреннему слою матки. Перед перенесением эмбриона в полость матки у тех эмбрионов, обоолочка которых визуально выглядит плотной, у женщин в возрасте старше 37 лет или если 5 дневному эмбриону — бластоцисту - после размораживания можно можно сделать перераспределение оболочки (assisted hatching), что облегчает и улучшает прикрепление эмбриона к стенке матки.



- По мере расширения деятельности, к Вашей команде присоединяются также новые специалисты?



- В Клинике EGV пациентов теперь также принимает эндокринолог Лиене Акмене, специалист по питанию Эва Катая. Очень рады, что к нашей команде эмбриологов присоединилась опытнейший эмбриолог, биолог, Ph.D. Илона Йониня, а также — что после нескольких лет отсутствия работу у нас возобновила акушерка Дневного стационара - процедурная сестра Кристина Фреймане, которая первой в странах Балтии получила сертификат ESHRE ((European Society of Human Reproduction and Embryology) - свидетельство, подтверждающее ее высоких знаний в области репродуктологии. На сегодняшний день она — единственная в Латвии медсестра, имеющая подобный сертификат.

Каковы дальнейшие планы развития Клиники EVG?



В Клинике EGV имеется крупнейший в Латвии банк донорской спермы, а сейчас мы создаем и банк яйцеклетки. Развиваем замораживание яйцеклетки для онкологических больных и для тех, кто желает сохранить свою фертильность на более позднее время. Например, женщина до 35 лет не нашла подходящего партнера, от которого хотела бы иметь ребенка, но самое лучшее качество и резерв яйцеклетки сохраняется именно до этого возраста. Новейшие технологии дают возможность заморозить свои яйцеклетки, - с тем, чтобы использовать их позже. Кроме того, мы активно развиваем генетическое исследование эмбрионов.



- Клиника EGV работает в Латвии уже более 19 лет. За эти годы накоплен огромный опыт. Каковы результаты работы специалистов клиники EGV в лечении бесплодия?



- Предмет нашей огромной радости и гордости — то, что эффективность работы экспертов по лечению от бесплодия в Клинике EGV выше, чем в среднем по Европе: более половины манипуляций по медицинскому оплодотворению, сделанных в прошлом году, с первого же раза увенчались желанным успехом — в результате наступила беременность.



- Консультации экспертов по лечению от бесплодия Клиники EGV в настоящее время доступны не только в Риге, но и в других крупных городах Латвии?



Да, наши врачи регулярно проводят выездные консультации в Валмиере, Талси, Лиепае, Вентспилсе, Гулбене, Резекне и Даугавпилсе. Во время индивидуального приема врач отвечает на все вопросы, интересующие пациента/пациентов, делает гинекологическое УЗИ, а при необходимости примет или назначит дополнительные анализы (в дополнение к диагностике), чтобы пациент в короткие сроки получимл полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, а также узнал, каковы пути решения той или иной своей проблемы.



Клиника EGV находится в Риге, на ул. Лачплеша, 38, на 5-м этаже.



Записаться на консультацию к врачу можно:

*по телефонам 67278183 или 29 563 191

*по электронной почте: info@egv.lv