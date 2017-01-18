С этого года в Родильном отделении Даугавпилсской региональной больницы начала работать «Мамина школа». Она открылась по инициативе акушерок, которые на общественных началах помогали будущим мамам подготовиться к рождению ребёнка.

Школа рассчитана на цикл занятий до и после родового периода.



Судя по количеству учеников, занятия пользуются спросом, причём как у мам, так и у пап. Одни только готовятся стать родителями, другие хотят восстановить былые знания, узнать что-то новое в вопросах ухода за ребёнком, обсудить со специалистом практические вопросы. Участие в занятиях обоих родителей укрепляет семью, сглаживает спорные моменты, которые возникают в общении с малышом.



Создавая школу для мам, медики решают несколько задач: восстановить, сохранить и упрочить связь общества с больницей, наладить и укрепить обратную связь с врачами. В ходе занятий у слушателей будет возможность поближе познакомиться с родильным отделением и персоналом. «Мамин клуб» станет ещё одной формой общения со специалистами.



В перспективе в помещении, где проходят занятия планируется установить инвентарь для выполнения гимнастических упражнений. Стоит отметить, что для учеников занятия в «Маминой школе» проходят абсолютно бесплатно. Уже есть желающие пройти обучение в феврале и марте. Запись осуществляется по тел. 654 05384 или 28246885.