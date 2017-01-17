Уже второй год подряд детский сад в микрорайоне Ругели отмечает Дни снега. В этот раз для малышей были организованы веселые соревнования.

Под руководством Большого Снеговика (учительницы Анны Кареловой) и Почтальона (учительницы Галины Сирицы) маленькие снеговички принимали участие в зимних эстафетах, составляли из красочных ледяных кусочков рисунки, пробовали попасть в цель снежками. Но самую большую радость детям доставил веселый и шумный забег снеговиков, на финише которого маленьких участников ждали памятные призы и подарки от Латвийской Федерации лыжного спорта.



Педагоги также выразили надежду, что зимними развлечениями детям и взрослым удастся насладиться и в другие дни.



Стоит отметить, что Дни снега прошли и в других детсадах Даугавпилса.