В этом месяце в Латгалии увеличилось количество пациентов с обморожениями. К сожалению, были случаи, когда состояние было таким тяжелым, что пришлось ампутировать конечности.

Даугавпилсские медики и сотрудники ночного приюта заметили, что самые тяжелые обморожения каждый год получают бездомные и малообеспеченные, сообщает портал Lsm.lv.



В стационаре Даугавпилсской региональной больницы в последнее время с обморожениями находились 5 пациентов. Это были мужчины из Даугавпилса или Даугавпилсского края, и у всех у них констатировано также общее переохлаждение тела. Обморожены пальцы и ступни, в серьезных случаях - уже на третьей стадии. Это значит, что конечности необходимо ампутировать. Пациенты получили обморожения из-за невнимательности и безответственности.



Житель Даугавпилса Сергей, которому пришлось ампутировать ступни, рассказал, что он пришел от соседа, где выпивал. "Дома 4 дня было не топлено. Утром проснулся - ног не чувствую. Сразу пошел к соседу, он вызвал скорую. Так я попал сюда ( в больницу)".

В свою очередь житель Скрудалиенской волости Петерис рассказал, что он пошел за пенсией. «Нужно было пройти только 200 метров до того места, куда почтальон приезжает. Я даже не заметил, как обморозил пальцы". Петерис сильно обморозил пальцы, которые стали нечувствительными. "Их ампутируют. Там и ногти, и кожа слезли".



Глава Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс пояснил, что двое пациентов оказались в состоянии алкогольного опьянения, а трое - безработные. По его мнению, обычно случаи обморожения связаны либо с какими-то социальными условиями, либо с употреблением алкоголя.



То, что чаще обморожения получают люди, имеющие проблемы социального характера (например, не имеют жилья), подтверждают и работники Даугавпилсского ночного приюта. Как рассказала сотрудник приюта Санта Шуванова, "было много трагических случаев: и когда людям отнимали ноги, и когда люди замерзали".



С 1 сентября прошлого года в Латвии замерзли более 50 человек. В январе этого года от мороза погибли 11 человек, из них шестеро - в Латгалии.