«Если предприятием (прим.ред. - Daugavpils siltumtīkli) будут управлять так, как рекомендует Госконтроль, то, конечно, возможно повышение тарифа. Мы так работать не будем», - заявил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Янис Лачплесис.

Градоначальник высказал несогласие с Госконтролем, который указал на то, что посредники по производству тепла на предприятии Daugavpils siltumtīkli привлечены с нарушением Закона о публичных закупках, что может привести к росту тарифа.



По словам мэра, ранее Госконтроль, KNAB, и Бюро по надзору за закупками не видели нарушений при заключении договоров между Daugavpils siltumtīkli и посредниками. Мнение Госконтроля поменялось, так как поменялась политическая ситуация, считает Я. Лачплесис.