Управление коммунального хозяйства на этой неделе организует расчистку грунтовых дорог в городских микрорайонах. Всего планируется расчистить 285 улиц длиной 130 км.

Работы будут выполняться по графику.



Согласно нему, сегодня, 17 января, коммунальщики займутся грунтовками на Гриве, Юдовке, в Лигинишках, Ругелях, Черепово и Нидеркунах.



18 января - на Новом Строении, в Стропах и Крыжах. 19 января - с Межциемсе и Визбули.