С 12 по 15 января в концертных залах Даугавпилсского музыкального училища им. Станислава Брока, Центра латышской культуры и храмах нашего города звучала духовная музыка. Церемония открытия XII Международного фестиваля духовной музыки «Sudraba zvani» состоялась 13 января в концертном зале Дома Единства.

На концерте впервые прозвучали произведения студента Даугавпилсского музыкального училища им. С.Брока Рената Цвечковского и Евгения Устинскова. Свою кантату он посвятил январским событиям 1990 года в Латвии и Литве.



По сложившейся традиции в рамках фестиваля проходили конкурс хоровых коллективов и второй раз конкурс молодых исполнителей в возрасте до 16 лет. В конкурсной программе участвовали порядка 3 000 певцов из семи стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Украины и Финляндии. В исполнении более 70 хоров и ансамблей, 80 солистов прозвучало около 500 произведений разных религиозных конфессий. В конкурсе молодых исполнителей, который проходил 12 января, в старшей группе мальчиков победу одержал воспитанник Даугавпилсского музыкального училища им. С.Брока Натаниель Раснач (педагог Виктория Цируле), сразу в трёх номинациях победил детский хор «Весна» (Россия, Москва). По результатам первого дня творческих соревнований коллектив был признан лучшим и вышел в финал конкурса. Выступления конкурсантов международное жюри оценивало по целому ряду критериев.



Работу международного жюри возглавил главный эксперт хорового искусства Национального центра культуры Латвии Лаурис Госс. Впервые в судейскую коллегию вошёл Сергей Савенко, президент хоровой ассоциации Украины. Все члены жюри высоко оценили возросший организационный и исполнительский уровень фестиваля.



Grand Prix музыкального конкурса составил 3 000 евро. Ещё четыре денежных приза организаторы приготовили для обладателей первых трёх мест и отдельный приз для лучшего детского коллектива. В борьбу за главные награды вступили 8 хоров: три из России, Беларуси, Украины и пять коллективов Латвии. Своими специальными призами участников фестиваля отметили также жюри конкурса, национально-культурные общества, Даугавпилсский университет, музыкальное училище, объединение учителей музыки Даугавпилса. В числе призёров хоры «Маска» и «Гайсминя» (Латвия), 1 место занял коллектив Киевской музыкальной школы, лучшим детским хором стал хор «Весна» имени А.С.Пономарёва (Россия, руководитель Надежда Аверина). Этому же коллективу жюри единодушно присудило Grand Prix XII Международного фестиваля духовной музыки «Sudraba zvani».