С двухдневным визитом в Латгалию прибудет министр культуры Даце Мелбарде. 19 января глава Минкульта побывает в Даугавпилсе и Краславе, а 20-го - в Резекне.

Цель визита министра - обсудить подготовку мероприятий к празднованию 100-летия Латвийской Республики.



В нашем городе Д.Мелбарде встретится с руководством думы и работниками культуры, а позднее с представителями Даугавпилсских СМИ. Уже вечером отправится в Краславу.