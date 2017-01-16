16 января на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели бюджет самоуправления на 2017 год.

В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро. По сравнению с бюджетом, принятым в начале 2016 года, в этом году общий бюджет увеличился на 27 млн. евро. В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.



Однако, несмотря на существенное увеличение городского бюджета, на медицину депутаты решили добавить лишь малую часть - 449 950 евро. Причем непосредственно Даугавпилсская региональная больница получит всего 14 984 евро.