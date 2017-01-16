14 января в Риге прошёл чемпионат Латвии по женской вольной борьбе среди юниорок. Д-пилсскую ДЮСШ представляло 10 воспитанниц.

Выступление Даугавпилсских спортсменок оказалось успешным. Чемпионками стали: Екатерина Ермалёнок (17.ср.шк.), Рамина Мамедова (3-я ср.шк.), Лолита Оболевича (17.ср.шк.). 2-ые места заняли: Светлана Романовская (3.ср.шк.), Виктория Лоцика (шк.Cасканяс), 3-и места заняли: Сандра Фёдорова (центр.шк.), Наталья Кузменко (17.ср.шк.), Катарина Фёдорова ( 10.ср.шк.).



В командном зачёте наша женская команда заняла 1-ое место. Лучшим тренером по женской вольной борьбе стала Ирина Петрова. Девушек тренируют Любовь Копылова и Ирина Петрова.