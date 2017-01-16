Латвийский земельный фонд начал работу полтора года назад. За это время государство выкупило у собственников более 2 тысяч гектаров земли — 112 участков. Активнее всего территории продавали в Земгале, медленнее всего — в Латгале. Причина этого не только в том, что 30% сельхозугодий региона принадлежит иностранцам — там также активно торгуют землей, сообщает Latvijas Radio.

В последние годы в Латвии спрос на сельскохозяйственную землю опережает предложения. Земельный фонд создали полтора года назад — с целью стимулировать именно сельскохозяйственную деятельность: выкупить угодья у собственников, привести территории в порядок и отдать крестьянам.



Самые значительные площади фонду удалось приобрести в Земгале, Видземе и Рижском районе, не так хорошо дела шли в Курземе и Латгале.



«Это в основном неухоженные земли. И обычно это участки очень большого размера, 70-100 Га. И, как обычно это бывает в Латгале, состав земли неоднородный. Это не только сельскохозяйственная земля, это участки леса, болота. Такую собственность продать на свободном рынке почти невозможно. И надо сказать, что у Земельного фонда пока нет возможности, чтобы перенять такие большие участки на приведение в порядок», — рассказала глава Земельного фонда Ина Алксне.

За полтора года фонд выкупил более 2 тысяч Га земли — 112 участков, из которых в Латгалии — только 14.



Латгальцев, желающих продать землю, было значительно больше — однако большая часть сделок не состоялась из-за предложенной собственником цены.



«Человеческие ожидания об уровне цены более высокие, чем фонд и рынок могут предложить, и эти сделки просто не состоялись. Мы получили 21 отказ из-за цены, поскольку фонд может купить за среднюю рыночную, не выше. Это может быть еще одна причина того, почему сделок с фондом не так много, как нам бы хотелось», — отметила Алксне.



Объясняя маленькое число сделок в Латгале, Алксне пояснила — в регионе в данный момент земельный рынок очень активен.



«Происходят сделки в Латгале, покупатель и продавец друг друга находят, и здесь в сущности привлечение Земельного фонда не требуется. Очень активно в Даугавпилсском регионе, в Краславе и Карсаве нам регулярно шлют предложения. Даже в Зилупском крае много сделок с землей. Земельному фонду продают прежде всего землю, для которой не могут найти другого покупателя. И мы эту землю в основном сдаем в аренду», — указала глава фонда.



Так, например, в Резекненском крае земельный рынок в последнее время стал более активным. Землю покупают и берут в аренду — как у физических лиц, так и у самоуправления — в основном местные фермеры, которые решились расшириться.



Самоуправление подчеркивает — число иностранцев, которые покупают сельхозугодия, в данный момент значительно сократилось.



«Вступили в силу поправки о приватизации земли в сельской местности, теперь уже не так просто купить землю.

С проблемой покупки сталкиваются не только иностранцы, но и наши фермеры, поскольку они должны отвечать всем тем критериям, которые выдвинуты в этом законе. Они должны быть субъектами сделки, иметь образование, получать оплату за площадь, иметь регистрацию для хозяйственной деятельности, поэтому и не каждый крестьянин это может сразу выполнить», — пояснил представитель муниципалитета Вадим Чухнов.



В то же время, в крупном Резекненском крае фермеры сталкиваются с недостатком свободной земли — в том числе и для аренды.



Ингермар Кузминс занимается биологическим сельским хозяйством — выращивает черную смородину и картофель. У него в собственности 14 Га земли, у окрестных фермеров он арендует еще 35 Га. Но расширять свои площади крестьянину трудно. Кузминс рассказал, что готов взять столько угодий, сколько дадут — за адекватную цену. Но территорий нет.



Схожая ситуация и в Даугавпилсском крае, где на земельный рынок выходят даже необработанные, заросшие кустарником участки.



Возможность Земельного фонда купить латгальские сельхозугодия ограничивает и то, что в этом регионе значительная часть земель принадлежит иностранцам — и в продаже они не заинтересованы.



По подсчетам «Крестьянского сейма», в Латвии иностранцам принадлежит 15-16% используемых в сельском хозяйстве земель.

В некоторых краях, главным образом в Латгале и на восточной границе, иностранцы выкупили более 30% земель.



Как уже писал Rus.lsm.lv, с июля 2015 года фонд выкупил 112 участка общей площадью 2038 Га — за 4,6 миллиона евро, причем 1,5 тысячи Га — за 2016 год. Благодаря фонду семь участков вновь стали пригодными для ведения сельского хозяйства — сейчас их уже обрабатывают, или собираются начать работы в ближайшее время.



Латвийский Земельный фонд был учрежден 1 июля 2015 года. В первый день работы фонда было получено 18 заявок с предложениями продать ему сельхозугодья. За 2,5 месяцев работы поступило 250 предложений.



Перед приобретением земли фонд изучает потенциальную полезность выставленной на продажу земли и в итоге приобретает только те поля, которые в дальнейшем можно будет перепродать или сдать в аренду.