В ночь с субботы на воскресенье в 3.45 в Государственную Пожарно-спасательную службу поступил сигнал о пожаре в Даугавпилсе.
На ул. Вентспилс горели четыре сарая, находящиеся под одной крышей. Площадь возгорания составила 150 кв.м.
После того, как пламя было потушено, на месте пожара были обнаружены человеческие останки. Возраст и пол погибшего определить пока не удалось.
Расследованием данного происшествия займется полиция.
После того, как пламя было потушено, на месте пожара были обнаружены человеческие останки. Возраст и пол погибшего определить пока не удалось.
Расследованием данного происшествия займется полиция.