С сегодняшнего дня, 16 января, на 6 длинных автобусных маршрутах в Даугавпилсском районе снизится стоимость проезда, сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

На шести маршрутах, обслуживаемых автобусным парком города, после проезда расстояния больше 75 км., цена билета снизится для пассажиров почти на 40 евроцентов. Изменения тарифов коснутся маршрутов: Даугавпилс-Субате-Акнисте, Даугавпилс-Ковалёва-Даугавпилс, Даугавпилс-Ницгале-Калупе-Даугавпилс, Даугавпилс-Лукна-Вишки-Даугавпилс, Даугавпилс-Шишкова-Даугавпилс и Даугавпилс-Калупе-Ницгале-Даугавпилс.



После выравнивания тарифов у жителей будет возможность приобрести проездные билеты. Таким образом, у тех, кто пользуется данными маршрутами автобусов регулярно, появится возможность платить за проезд меньше. Месячные билеты сначала будут введены на 20 участках маршрутов, а затем, по желанию жителей, их количество может быть увеличено.