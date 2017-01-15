Сегодня снег и гололед осложняют обстановку на государственных и региональных дорогах на большей части Латвии, сообщили в Latvijas valsts ceļi.
Заснеженные и обледеневшие участки дорог обрабатываются. В дорожных работах участвуют 142 единицы техники Latvijas autoceļu uzturetajs.
На региональных дорогах передвижение осложнено по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Цесиса и Кулдиги.
В Даугавпилсе за ночь выпало значительное количество снега, дороги заснежены, спецтехника начала их чистить, но на 9.00 утра снег убран далеко не во всех районах.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается снег и мокрый снег.
Водителей просят быть внимательными и выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и стиль вождения.
На региональных дорогах передвижение осложнено по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Цесиса и Кулдиги.
В Даугавпилсе за ночь выпало значительное количество снега, дороги заснежены, спецтехника начала их чистить, но на 9.00 утра снег убран далеко не во всех районах.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается снег и мокрый снег.
Водителей просят быть внимательными и выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и стиль вождения.
Про уборкк улиц никто не говорит!!