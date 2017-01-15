Плюс восемь – это не разница в счете очередного матча регулярного чемпионата НЖБЛ между ДУ и «Салдусом», а температура в зале, при которой девчонкам приходилось играть 11 января. Болельщики на трибунах больше думали, как согреться, тренер гостей так и провел весь матч в наброшенной на плечи куртки. У баскетболисток обеих сторон приходилось активней двигаться, чтобы не замерзнуть.

Если искать позитивные моменты, с этой эпопеей холодного зала (девчонки там еще и тренируются и не только взрослая команда), то пар из-за рта пока не идет, поэтому есть к чему стремиться.



По игре же ДУ выиграл и серьезной разницей – 76:32. В первой четверти еще шла упорная борьба, но во второй «студентки» размазали гостей – 26:3, фактически обеспечив себе победу. В итоге так и произошло. Доминировании ДУ абсолютным. Еще до перерыва тренер ДУ Николай Романенко делал замены целыми пятерками.



Чемпионат НЖБЛ 2016/2017. 11 января 2017 года.

ДУ – Салдус 76:32 (16:11, 26:3, 18:8, 16:10).



ДУ: Грибусте – 12, Чумика – 10 (6 передач, 5 подборов, 5 перехватов, коэффициент эффективности +21), Головко – 9, Лакомко – 9, Базарова – 8, Римша – 8, Бородавко – 8 (5 перехватов), Окунева – 4, Комуле – 4, Старовойтова – 4 (9 подборов).



«Салдус»: Кореника – 18, Нордена – 6, Шульце – 4, Салниня – 2, Цериня – 2.