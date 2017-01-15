Государственный донорский центр выражает сердечную благодарность всем донорам Даугавпилсского края за вклад в донорское движение.

В 2016 году в рамках 19 выездов Центра доноры в целом пожертвовали кровь 588 раз. Это были жители Даугавпилса, Бикерниеки, Демене, Дубны, Калупе, Науене, Свенте. В прошлом году к донорскому движению в нашем крае примкнули 83 новых члена.



Донорский центр призывает и в 2017 году быть такими же отзывчивыми и помогать людям, которые попали в беду и нуждаются в помощи.