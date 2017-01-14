C декабря прошлого года, когда в Латвии начался сезон распространения гриппа, в стране от этого недуга уже умерло три человека: две женщины и один мужчина. У всех был обнаружен вирус группы А. Это гонконгский или птичий грипп.

Как сообщает Центр профилактики и контроля над заболеваниями, умершие были старше 70 лет и страдали хроническими заболеваниями. В больницах Латвии находится 62 человека с диагнозом грипп. Из них у десяти уже появились осложнения в виде воспаления легких. Больше всего заболевших госпитализировано в Риге (40 человек), в Даугавпилсе их 8.



Гонконгский грипп начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью, иначе неминуемо осложнение в виде воспаление легких.