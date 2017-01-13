В Латгалии социальные работники обнаружили на полу в доме тело замерзшей 92-летней женщины, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В помещениях чувствовался запах дыма. Медики констатировали у женщины признаки инсульта, переохлаждение тела, также, возможно, она отравилась угарным газом.



Вчера с переохлаждением тела в больницы в общей сложности доставлено девять человек в возрасте от 38 до 92 лет.