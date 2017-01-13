Депутаты Даугавпилсской краевой думы приняли решение о распределении автодорожного фонда краевого самоуправления. Целевая дотация Министерства сообщения в 2017 году составила 984 110 евро.

На заседании думы депутаты решили направить на содержание дорог 370 700 евро. Эта сумма разделена по волостям с учетом длины и качества дорог - асфальтовых, грунтовок и улиц. Четырем волостям выделены дополнительные средства, чтобы покрыть обязательства по прошлогодним восстановительным работам на дорогах. 11 500 евро выделят Калкунской волости за восстановление черного покрытия улицы, произведенное в прошлом году. 12 180 евро получит Ликсненская волость на волостную дорогу “V713 – Klinģerieši”, 25 153 - Малиновская волость на волостную дорогу “Fermas – Priede” и 105 388 евро на Скрудалиенскую дорогу “Ādami – Skrīveri”.



В резервный фонд дорожного фонда края планируется отдать 613 410 евро.